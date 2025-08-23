FC Inter 1908
Bosz: “Taremi? Non ne so nulla. Improbabile, sai perché sorrido? Il suo agente…”

Bosz: “Taremi? Non ne so nulla. Improbabile, sai perché sorrido? Il suo agente…” - immagine 1
Il tecnico del PSV Eindhoven ha risposto così alle domande riguardanti l'attaccante iraniano, accostato proprio agli olandesi
Fabio Alampi Redattore 

Peter Bosz, tecnico del PSV Eindhoven, ha risposto così in conferenza stampa alle domande riguardanti Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell'Inter, accostato proprio agli olandesi: "Taremi? Io non ne so assolutamente nulla. Davvero, non so niente. Quindi stai chiedendo alla persona sbagliata: sono completamente concentrato su questa partita, tutto il resto che riguarda altri giocatori non mi riguarda.

Bosz: “Taremi? Non ne so nulla. Improbabile, sai perché sorrido? Il suo agente…”- immagine 2
Getty Images

Si dice che il suo entourage sia presente? Può darsi, ma non bisogna credere a tutto. Ti ripeto, non ne so niente. Un giocatore non arriverà mai senza che io ne sia a conoscenza o senza che ne abbiano parlato con me. Poi, magari, se ne parlerà in seguito, questo non lo so. Se davvero i suoi rappresentanti sono qui, allora forse ci sarà una conversazione. È possibile. Ma io, personalmente, non so nulla.

Bosz: “Taremi? Non ne so nulla. Improbabile, sai perché sorrido? Il suo agente…”- immagine 3
Getty Images

Se lo conosco come giocatore? Sì, certo… Beh, la cosa fa sorridere, ed è proprio per questo che faccio fatica a crederci: il suo agente è lo stesso che ho io. Quindi sarebbe tutto molto vicino, ma io davvero non so niente e mi sembra poco probabile. Forse qualcuno ti ha detto che è qui il suo procuratore… Ma non mi ha mai proposto il giocatore, non mi ha detto: "Ehi Peter, che ne pensi di lui?". Lo fece quando ero a Leverkusen, perché allora era ancora al Porto. Ma qui no. Ed è per questo che lo dico con sincerità: non so nulla".

