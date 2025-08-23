Si dice che il suo entourage sia presente? Può darsi, ma non bisogna credere a tutto. Ti ripeto, non ne so niente. Un giocatore non arriverà mai senza che io ne sia a conoscenza o senza che ne abbiano parlato con me. Poi, magari, se ne parlerà in seguito, questo non lo so. Se davvero i suoi rappresentanti sono qui, allora forse ci sarà una conversazione. È possibile. Ma io, personalmente, non so nulla.

Se lo conosco come giocatore? Sì, certo… Beh, la cosa fa sorridere, ed è proprio per questo che faccio fatica a crederci: il suo agente è lo stesso che ho io. Quindi sarebbe tutto molto vicino, ma io davvero non so niente e mi sembra poco probabile. Forse qualcuno ti ha detto che è qui il suo procuratore… Ma non mi ha mai proposto il giocatore, non mi ha detto: "Ehi Peter, che ne pensi di lui?". Lo fece quando ero a Leverkusen, perché allora era ancora al Porto. Ma qui no. Ed è per questo che lo dico con sincerità: non so nulla".