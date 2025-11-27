Marco Branca ha ricordato, negli studi di RSI Sport, i colpi di mercato più incredibili del suo periodo all'Inter. "Lo scambio Eto'o-Ibra, ce lo racconti?"È stata una cosa nata piano piano ma anche dalla volontà di Ibra, perché lui sognava di andare a giocare al Barcellona con Messi e di vincere la Coppa dei Campioni. Quelli del Barcellona, di ritorno dal viaggio in Ucraina per un difensore centrale, hanno fatto scalo su Milano. Ci hanno chiamato e abbiamo fatto questa cena e alla fine della cena che è durata un po' abbiamo trovato l'accordo. Dentro l'accordo c'era anche un giocatore, Hleb. Erano 45 milioni più 5 la valutazione di Hleb più Samuel Eto'o valutato 25. Hleb poi dopo non è voluto venire per cui lo scambio è stato Ibra - Eto'o più 50 milioni", ha raccontato Marco Branca negli studi di RSI Sport.