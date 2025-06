Il regista dell'Inter è seguito con grande interesse dal Galatasaray, ma il club turco non è l'unico sulle tracce del centrocampista

Mondiale terminato per Hakan Cahanoglu . Il centrocampista dell'Inter è al centro dell'interesse del Galatasaray e non solo. Dovrà decidere se proseguire all'Inter o valutare altre opzioni.

Come spiega Repubblica, "Il turco, centrale nel gioco di Inzaghi, piace tanto al Galatasaray quanto ai quattro top club sauditi, che condividono tutti la stessa proprietà: il fondo sovrano del Regno. È probabile che nei prossimi giorni l’interesse si trasformi in offerte vere e proprie. L’ex milanista è sotto contratto con i nerazzurri fino al giugno 2027, “e non ha comunicato la volontà di andare via”, ha detto il presidente Beppe Marotta".