Va avanti la trattativa per il centrocampista che ha ribadito al club nerazzurro la volontà di tornare in Turchia

Andrea Della Sala Redattore 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 12:04)

La linea sembra ormai definitivamente tracciata. Hakan Calhanoglu ha scelto di salutare l'Inter e di vestire la maglia del Galatasaray. Ora i due club dovranno trovare un accordo.

Secondo quanto riportato da Fanatik, "Hakan Çalhanoğlu ha inviato un altro messaggio all'Inter e ha preso la decisione definitiva sul suo futuro. È iniziato il conto alla rovescia per l'accordo con il Galatasaray per il giocatore della nazionale che ha preso definitivamente la sua decisione. Si è appreso che Çalhanoğlu ha avuto un altro incontro con i dirigenti dell'Inter. In questo incontro, Hakan ha deciso di vivere in Turchia con la sua famiglia. Ha chiesto di essere agevolato per quanto riguarda il suo trasferimento dall'Inter. Hakan ha anche ricordato all'Inter di aver rifiutato molte offerte allettanti in questi anni".

"In Italia si è parlato di altre offerte da Arabia Saudita e Qatar per Çalhanoğlu con offerte astronomiche. Il centrocampista aveva già deciso, insieme alla moglie, di vivere in Turchia e ora è troppo difficile per tornare indietro. Anche la dirigenza del Galatasaray si sta preparando a fare tutto il necessario per concludere positivamente la trattativa".

"La stampa britannica ha affermato che Manchester United e Fulham avrebbero sondato la pista Çalhanağlu, che ha deciso di separarsi dall'Inter, ed erano ponti a offrire 40 milioni di euro. Chalanoglu ha, però, scelto di vivere in Turchia, e non era molto entusiasta di giocare in Premier League".