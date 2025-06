Il Galatasaray, impegnato nelle trattative di mercato per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione, ha messo nel mirino Hakan Çalhanoğlu . Giunto a Istanbul per un matrimonio, il centrocampista della Nazionale ha risposto con un enigmatico “Quel che è destino, accada inshallah” alle domande sul suo futuro, senza confermare una permanenza all’Inter. Intanto si prepara a un incontro con la dirigenza nerazzurra. Ecco la mossa di Hakan Çalhanoğlu...

Determinato a costruire una squadra in grado di competere in Champions League, il Galatasaray porta avanti con discrezione e determinazione le proprie operazioni di mercato. E il nome di Hakan Çalhanoğlu continua a restare d’attualità.

Il presidente Dursun Özbek ha lasciato uno spiraglio aperto, affermando: “Non ho avuto alcun colloquio con lui, ma ogni squadra vorrebbe un giocatore come Hakan.” Da parte sua, il centrocampista trentunenne sembra ormai intenzionato a chiudere la sua esperienza in Italia.

Presente a Istanbul per partecipare al matrimonio del compagno di nazionale Cenk Özkaçar, Hakan ha condiviso il tavolo con Yunus Akgün, ala del Galatasaray. Alle domande sul possibile trasferimento ha risposto con diplomazia: “Siamo qui per stare accanto a Cenk in questo giorno speciale. Per quanto riguarda il mio futuro, che sia quel che Dio vorrà.”