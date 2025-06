"Difficile, comunque, che dal Bosforo arrivi l’offerta adeguata per Calha, anche perché il “Gala” non è solito pagare cifre come i 40 milioni chiesti dai nerazzurri per il loro regista 31enne. In più, il turco non ha intenzione di rompere teatralmente con l’Inter per chiedere di andare via. In questo scenario, Hakan sembra pendere ancora verso la Milano nerazzurra, ma nella prossima stagione dovrà darsi da fare molto più dell’ultima, polpaccio permettendo: quel nuovo compagno arrivato dalla Croazia, quello che parla a fatica, in campo diventa una iena, Sucic", scrive La Gazzetta dello Sport.