"Nella sventagliata di foto postate ieri, si vede il turco fare i compiti anche in vacanza. Oltre a mostrare il lavoro fatto sul fisico per mantenere la forma, si vede un dettaglio non banale. Il polpaccio destro con cavi che servono a curarlo. È il modo di dire al mondo quanto sia vero l’infortunio che lo ha portato a lasciare gli Usa in anticipo, inutile immaginarsi dell’altro o fare retropensieri. Non sarà questo, però, a spegnere la tensione di Hakan con il suo capitano argentino e a far cambiare l’idea turca sul futuro. Calhanoglu non ha fatto un passo ufficiale per rompere con l’Inter, ma dietro le quinte il filo con il Galatasaray resta teso. Questo è il momento in cui tutto si muove a pelo d’acqua e nessuno esce (ancora) allo scoperto, in primis il club di Istanbul. Il Gala, però, via intermediari, da settimane conosce il prezzo fatto in viale della Liberazione: serve una trentina di milioni per riportare in patria il capitano della mezzaluna rossa", scrive La Gazzetta dello Sport.