La situazione attorno ad Hakan Calhanoglu continua a far discutere in casa Inter

La situazione attorno ad Hakan Calhanoglu continua a far discutere in casa Inter. Dopo le dichiarazioni post-Mondiale per Club di Lautaro Martinez e del presidente Beppe Marotta, a cui era seguita una risposta piccata del centrocampista turco, il clima tra il numero 20 e il resto del gruppo sembra essersi ulteriormente raffreddato.

"Fonti vicine al giocatore, però, smentiscono la volontà del numero 20 di lasciare l'Inter. Calhanoglu non avrebbe spinto per la cessione e nemmeno chiesto al club di liberarlo facilmente. Resta forte, però, la spaccatura maturata nei giorni scorsi. Dalle informazioni raccolte, arrivano smentite sul contatto diretto tra Calhanoglu e Lautaro Martinez: freddezza tra le parti e nessun chiarimento, almeno fino a oggi. Tra like social e messaggi privati, il centrocampista avrebbe avuto contatti con altri componenti del gruppo squadra: da Sommer a Thuram, passando per Bisseck e Dumfries. Ma non solo", si legge su Sport Mediaset.