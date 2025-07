"Ad oggi il Galatasaray non ha fatto passi seri per Calhanoglu (per il quale circolano nelle ultime ore rumors legati a un possibile interessamento dell’Al Hilal di Inzaghi), così come non ci sono trattative così avanzate con le società di Premier League che a suo tempo hanno espresso interesse per Dumfries o per Bisseck, né è del tutto chiara la situazione di Frattesi".