Cesare Casadei brilla al Torino. 1 gol e 1 assist per il centrocampista classe 2003 da quando è tornato in Serie A, in sole 6 presenze. Anche il commissario tecnico Luciano Spalletti lo ha convocato in Nazionale maggiore e pensa a lui anche per le qualificazioni ai Mondiali. Ma come lo aveva ceduto l’Inter al Chelsea?