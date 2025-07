"Se, di qui al 31 luglio (non il 15 come sembrava inizialmente ma solo per quest'anno), Dumfries si accordasse con un altro club, disposto a pagare (in un’unica soluzione) i 25 milioni necessari per portarselo via, per l’Inter sarebbe un bel problema. L’olandese, infatti, è stato il miglior nerazzurro della scorsa stagione. Nei 4 anni a Milano è cresciuto sotto tutti i punti di vista.