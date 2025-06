L'Inter lavorerà nelle prossime settimane per sistemare più di una pedina nel reparto avanzato. Da capire quale sarà la decisione finale su Valentin Carboni e Pio Esposito, con Sebastiano invece già nell'ottica di lasciare il club dopo il Mondiale. Marotta e Ausilio sperano di arrivare a piazzare anche Taremi, per far spazio a un attaccante che hanno già individuato come possibile rinforzo. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi:

"L’addio del quasi 33enne centravanti di Bushehr, evidentemente, spalancherebbe le porte all’ingresso di un nuovo attaccante. Che, nei piani interisti, dovrebbe essere più “pronto” rispetto a Bonny per essere la prima alternativa alla coppa Lautaro-Thuram. In questo senso, esiste già una scelta precisa e si tratta di Hojlund, vecchia conoscenza del nostro campionato, che ha frequentato per una stagione con la maglia dell’Atalanta.

Proprio da Bergamo ha spiccato il volo verso il Manchester United, senza però riuscire a imporsi. Ora c’è davvero la possibilità di tornare in Italia. Anzi, il danese ha già dato la sua disponibilità in questo senso, e all’Inter in modo particolare. L’ostacolo, insieme alla necessaria partenza di Taremi, è che i Red Devils, finora, non hanno aperto ad una cessione in prestito con diritto/obbligo di riscatto, come proposto dall’Inter. Continuano a spingere, infatti, per un trasferimento a titolo definitivo in cambio di 45 milioni di euro".