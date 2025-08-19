Dall'attacco al centrocampo, il focus dell'Inter in questo ultimo scorcio di mercato è cambiato. Quali i nomi che potrebbero fare al caso dei nerazzurri? Non è escluso che il rinforzo arrivi dall'estero. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"L’Inter è in una fase di riflessione. I nuovi obiettivi devono essere ancora identificati definitivamente, mentre si moltiplicano i giocatori proposti. In mezzo al campo, ad esempio, potrebbe fare un comodo un profilo come quello di Florentino del Benfica: giocatore solido, fisico, abile sia nel recupero del pallone sia nella sua gestione. Una richiesta di informazioni è partita anche in direzione Dortmund con oggetto Felix Nmecha, ma il Borussia ha risposto che ci vogliono 60 milioni...