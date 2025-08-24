Nerazzurri alla ricerca di un profilo chiaro per dare a Chivu un'ulteriore risorsa nel reparto arretrato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 08:46)

L'Inter sta cercando con insistenza un difensore. Con determinate caratteristiche tecniche e che rientri in determinati parametri economici, per cui non sarà facile da qui a fine mercato identificare il nome giusto. Dal Corriere dello Sport arriva un aggiornamento sui tentativi già effettuati dalla dirigenza nerazzurra:

"Marotta, Ausilio e Baccin continueranno a lavorare per individuare il profilo che soddisfi i requisiti. I tentativi non sono mancati, basti pensare ai vari Jacquet del Rennes e Ordonez del Bruges, insieme ovviamente ad Akcicek del Fenerbahce. Per i primi due, il club di viale Liberazione si è sentito fare richieste spropositate: 50 milioni per il francese, una quarantina per l’argentino.

Un po’ meno per il turco, 20 milioni contro i 16 messi sul tavolo, ma si tratta anche del più giovane dei tre con i suoi 19 anni e, quindi, anche del meno pronto. La distanza tra domanda e offerta non è siderale, ma è difficile immaginare che la partita si possa riaprire. Più facile che, scegliendo di lavorare ancora di più in ottica futura, si punti su un prospetto da far crescere e sviluppare e quindi dai costi ancora più contenuti".