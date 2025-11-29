I nerazzurri stanno monitorando diversi nomi in vista della riapertura del mercato, sia per gennaio che per giugno

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell'Inter: "Il Napoli guarda sempre più a gennaio. La situazione infortuni relativa a De Bruyne e Anguissa ha portato a stabilire le priorità. Una di queste è proprio il centrocampo. L'idea è quella di intervenire con l'inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. [...] In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l'arrivo di Chivu l'ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato. Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf. [...] Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale".

"L'Inter è intenzionata a fare qualcosa a gennaio. Il discorso più concreto è quello che riguarda il difensore. La ricerca continua e i nerazzurri stanno completando il loro giro d'orizzonte per arrivare ad acquistare il profilo giusto. Gila della Lazio e Ordóñez del Bruges sono le ipotesi più calde ma nel mirino dei nerazzurri è finito anche Guehi del Crystal Palace, in passato seguito anche da Liverpool e Real Madrid. I costi sono molto elevati ma è un altro nome da non sottovalutare.

Anche sul fronte portiere l'Inter è molto attiva. L'addio di Sommer a giugno è sempre più probabile e il cerchio dei possibili sostituti si sta sempre più restringendo. In pole position resta decisamente Caprile, che in estate il Cagliari ha riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro. Al momento è la soluzione che convince di più anche se la trattativa con la società rossoblù non è entrata nel vivo".

"E a proposito di Inter, si registrano i primi movimenti su Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 in forza al Verona. Molti club si stanno muovendo su di lui, anche Napoli e Milan lo stanno monitorando con grande attenzione".