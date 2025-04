Ci sarà margine per fare qualcosa di importante in attacco il prossimo anno. L'Inter lo sa e per questo motivo ha iniziato a lavorare su diversi profili. Lo sottolinea anche Niccolò Ceccarini nel suo editoriale di oggi per TMW: "L’Inter già da tempo si sta muovendo per capire quali potrebbero essere i profili giusti per rinforzare il reparto. Il preferito è sicuramente Castro del Bologna, che sta disputando una grandissima stagione e in virtù di questo il suo valore di mercato è aumentato notevolmente rispetto a quando è stato acquistato dal Velez nel gennaio 2024 per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro.