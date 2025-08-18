FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Libero – La cessione di Zalewski è una piccola Gioconda: l’Inter sa vendere eccome

calciomercato

Libero – La cessione di Zalewski è una piccola Gioconda: l’Inter sa vendere eccome

Libero – La cessione di Zalewski è una piccola Gioconda: l’Inter sa vendere eccome - immagine 1
Nel giro di poche ore, Inter e Atalanta hanno chiuso l'affare Zalewski, che dopo appena sei mesi lascia Milano per una cifra di 17 milioni circa
Marco Macca Redattore 

Nel giro di poche ore, Inter e Atalanta hanno chiuso l'affare Zalewski, che dopo appena sei mesi lascia Milano per una cifra di 17 milioni circa. Libero oggi in edicola applaude l'operazione condotta conclusa dai nerazzurri:

Libero – La cessione di Zalewski è una piccola Gioconda: l’Inter sa vendere eccome- immagine 2
Getty Images

"L’affare-Zalewski dimostra tante cose. La prima è che gli affari sono affari e se due società non vanno d’accordo su una negoziazione (Lookman) non vuol dire che i rapporti siano rovinati o che non possano imbastirne un’altra. La seconda è che l’Atalanta sa comprare perché, quando veste i panni dell’acquirente, tende a soddisfare chi vende: l’Inter ha chiesto 17 milioni per Zalewski e tale cifra è stata offerta. Infatti la trattativa si è chiusa in poche ore senza l’inserimento di bonus proprio per semplificarla".

Libero – La cessione di Zalewski è una piccola Gioconda: l’Inter sa vendere eccome- immagine 3
COMO, ITALY - JULY 26: Nicola Zalewski of FC Internazionale arrives for the Training Session at Appiano Gentile on July 26, 2025 in Como, Italy. (Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

"La terza è che l’Inter sa vendere, eccome se sa vendere. A livello economico l’operazione-Zalewski è un capolavoro: preso in prestito a gennaio quando era praticamente fuori rosa nella Roma perché in scadenza di contratto, riscattato a 7 milioni a inizio estate, rivenduto ora a 17. A livello finanziario è una piccola Gioconda: il valore a bilancio era di 6,2 milioni, quindi la plusvalenza è di 10,8milioni ed è stata generata con una riserva che non rientrava più nei piani tecnici e nell’arco di una sola mezza stagione".

(Fonte: Libero)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA