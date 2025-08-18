Nel giro di poche ore, Inter e Atalanta hanno chiuso l'affare Zalewski, che dopo appena sei mesi lascia Milano per una cifra di 17 milioni circa

Marco Macca Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 21:02)

Nel giro di poche ore, Inter e Atalanta hanno chiuso l'affare Zalewski, che dopo appena sei mesi lascia Milano per una cifra di 17 milioni circa. Libero oggi in edicola applaude l'operazione condotta conclusa dai nerazzurri:

"L’affare-Zalewski dimostra tante cose. La prima è che gli affari sono affari e se due società non vanno d’accordo su una negoziazione (Lookman) non vuol dire che i rapporti siano rovinati o che non possano imbastirne un’altra. La seconda è che l’Atalanta sa comprare perché, quando veste i panni dell’acquirente, tende a soddisfare chi vende: l’Inter ha chiesto 17 milioni per Zalewski e tale cifra è stata offerta. Infatti la trattativa si è chiusa in poche ore senza l’inserimento di bonus proprio per semplificarla".

"La terza è che l’Inter sa vendere, eccome se sa vendere. A livello economico l’operazione-Zalewski è un capolavoro: preso in prestito a gennaio quando era praticamente fuori rosa nella Roma perché in scadenza di contratto, riscattato a 7 milioni a inizio estate, rivenduto ora a 17. A livello finanziario è una piccola Gioconda: il valore a bilancio era di 6,2 milioni, quindi la plusvalenza è di 10,8milioni ed è stata generata con una riserva che non rientrava più nei piani tecnici e nell’arco di una sola mezza stagione".

(Fonte: Libero)