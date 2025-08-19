Come noto, in queste ultime ore, dopo attente valutazioni, l'Inter ha deciso di cambiare strategia sul mercato e di puntare le sue fiches non più su Lookman, o comunque su un giocatore offensivo, bensì su un centrocampista. In lista, come vi abbiamo riportato, ci sono sia Ederson e Koné, ma non solo.

"Non è una pista facile: il precedente Lookman è fresco ed Ederson ha una valutazione persino superiore. Se ci fosse uno spiraglio, però, l’Inter si tufferebbe. Gli altri profili nella shortlist sono Florentino del Benfica, Matt O'Riley del Brighton (su cui è però avanti la Juve) e Mandela Keita del Parma, che Chivu ha già allenato ma rappresenterebbe una soluzione low cost".