Trattativa conclusa e ultimi dettagli limati per il trasferimento di Joaquin Correa al Botafogo . Questo è quanto riportato su Skysport da Luca Marchetti che ha sottolineato come nelle scorse ore sia arrivata l'accelerata per definire l'operazione con l'Inter con cui il calciatore aveva un contratto fino a fine stagione (30 giugno).

L'intenzione del club brasiliano era quella di concludere l'operazione prima della scadenza della finestra di mercato che chiuderà domani 10 giugno per portare il giocatore al Mondiale per Club che si giocherà negli States e al quale anche il club brasiliano prenderà parte esattamente come l'Inter. Anche l'argentino, come Arnautovic, lascia il club nerazzurro dopo una stagione con 720 minuti in Serie A, due assist e due gol in 19 presenze e 123 minuti giocati in Coppa Italia dove ha fornito due assist. Era rimasto fuori dalla lista Champions.