Corsera conferma: “Cancelo, Ausilio poco convinto! Da dentro l’Inter filtra che…”

Il portoghese vuole tornare in Europa e l'Inter è un'ipotesi più che concreta, anche se all'interno della società si stanno facendo attente valutazioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Si è conclusa definitivamente l'avventura in Arabia per Joao Cancelo, in rotta con Simone Inzaghi. Il portoghese vuole tornare in Europa e l'Inter è un'ipotesi più che concreta, anche se all'interno della società si stanno facendo attente valutazioni.

Lo conferma il Corriere della Sera: "Il super-procuratore Jorge Mendes ha bussato a più porte (anche a quella della Juventus e del Barcellona), cercando di sensibilizzare i manager nerazzurri, alla ricerca di un esterno destro, dopo l’infortunio di Dumfries. Piero Ausilio è poco convinto, e preferirebbe difendere l’operazione effettuata in estate per Luis Henrique, pagato 25 milioni.

Non tutti all’interno del club però sono insensibili davanti all’opportunità di prelevare un calciatore, caratterialmente discutibile, ma efficace e pronto per la A come Cancelo. Certo, lo scoglio dei 15 milioni di ingaggio è difficilmente aggirabile e servirebbe il contributo degli arabi. A quel punto, quale destino cinico e baro investirebbe Luis Henrique?".

