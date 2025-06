CorSera – Inter, il grande obiettivo in difesa è Leoni. C’è anche il Milan, occhio al piano B

Non solo in attacco, le manovre di mercato dell'Inter sono orientate a ringiovanire anche la difesa. Si guarda in casa del Parma

Non solo in attacco, le manovre di mercato dell'Inter sono orientate a ringiovanire anche la difesa. Si guarda in casa del Parma per un rinforzo di prospettiva, ovvero Giovanni Leoni. Per il giovane difensore si prospetta, però, un derby di mercato con il Milan.