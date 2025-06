Il Quotidiano Sportivo oggi in edicola fa il punto sullo stato di forma di Pio Esposito, impegnato con l'Inter di Chivu al Mondiale per Club

Il Quotidiano Sportivo oggi in edicola fa il punto sullo stato di forma di Pio Esposito, impegnato con l'Inter di Chivu al Mondiale per Club e ancora oggetto del desiderio di tante squadre di Serie A.

"(Francesco Pio Esposito, ndr) Sta svolgendo terapie per superare i problemi a un ginocchio. Dovrebbe recuperare tra l’ultima gara del girone e l’eventuale fase ad eliminazione diretta. Ha i riflettori puntati addosso: 19 gol in B, mezza Serie A che chiama Ausilio per averlo in prestito. L’allenatore è lo stesso che lo lanciò in Primavera: difficile trovare chi lo conosca meglio".