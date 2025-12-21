Nei giorni scorsi il presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, si è recato a Milano e ha incontrato il centrocampista

Gianni Pampinella Redattore 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 22:19)

Nei giorni scorsi il presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, si è recato a Milano per seguire la gara tra Olimpia Milano-Fenerbahce. Per Saran, secondo alcune indiscrezioni lanciate da Fotospor, è stata l'occasione per sondare il terreno per due giocatori dell'Inter. Secondo il sito turco, il presidente del Fenerbahce ha addirittura incontrato Hakan Calhanoglu al ristorante Da Giacomo.

"La dirigenza del club turco da giorni è in contatto col West Ham per cercare di far abbassare la cifra chiesta dagli inglesi per Edson Alvarez (22 milioni) in caso di riscatto. Ma adesso l'attenzione si è spostata sul centrocampista dell'Inter che con 15 milioni di euro può lasciare l'Inter. Il presidente Saran vede Hakan come il "cervello della squadra" sia per il suo status di giocatore nazionale che per la sua leadership di livello mondiale", si legge su Fotospor.

"L'altro nome discusso dal presidente Saran con i dirigenti dell'Inter è stato quello di Andy Diouf. Il centrocampista francese si trova ad affrontare un ostacolo dovuto alla "regola delle tre squadre". Avendo giocato sia per il Lens che per l'Inter in questa stagione, il suo trasferimento al Fenerbahçe potrà avvenire solo la prossima stagione".

(Fotospor)