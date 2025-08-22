"I turchi hanno già avuto contatti diretti con il giocatore, che per il momento esita ad accettare la destinazione. Una cosa però è certa: Inter e Galatasaray sono quasi d’accordo. Diversa la situazione di Adrien Rabiot, anch’egli apprezzato dal club di Istanbul e inserito nella lista dei partenti dall’OM, che però ha cortesemente declinato l’offerta della storica formazione stambuliota", sottolinea il portale.