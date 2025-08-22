FC Inter 1908
Footmercato – Pavard, quasi accordo tra Inter e Galatasaray. Ma il giocatore…

A dieci giorni dalla chiusura del mercato, il Galatasaray punta a mettere le mani su due nazionali francesi finiti sul mercato
A dieci giorni dalla chiusura del mercato, il Galatasaray punta a mettere le mani su due nazionali francesi finiti sul mercato per motivi diversi.

Il primo è Benjamin Pavard: il campione del mondo 2018, vicino a lasciare l’Inter, è nel mirino del club del Bosforo che lo considera un obiettivo prioritario. Lo riferisce Footmercato.

"I turchi hanno già avuto contatti diretti con il giocatore, che per il momento esita ad accettare la destinazione. Una cosa però è certa: Inter e Galatasaray sono quasi d’accordo. Diversa la situazione di Adrien Rabiot, anch’egli apprezzato dal club di Istanbul e inserito nella lista dei partenti dall’OM, che però ha cortesemente declinato l’offerta della storica formazione stambuliota", sottolinea il portale.

