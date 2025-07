Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Il suo nome è sul taccuino di tanti club. Oggi il pressing più visibile è quello dell’Atletico Madrid, su spinta del tecnico Simeone. È un interesse confermato, che può avere sviluppi a breve. L’Inter è pronta ad ascoltare. La valutazione del centrocampista è più bassa rispetto ai 45 milioni di euro di gennaio, in un momento che avrebbe complicato anche i piani nerazzurri. Oggi si può ragionare anche sotto quota 40. Non è una pedina che l’Inter sacrificherebbe a cuor leggero, va detto. Anche perché Chivu ha già fatto vedere di essere aperto anche ad altre soluzioni tattiche che non siano necessariamente il 3-5-2: in un modulo con due trequartisti, per intendersi, Frattesi ci sta benissimo. Ma quella spagnola resta una pista da seguire. E non è l’unica cessione che può materializzarsi".