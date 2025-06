Gazzetta Parma: “Partiranno solo Bonny e un altro. Leoni? Rimane a meno che…”

La Gazzetta di Parma, però, è abbastanza tranchant sulla volontà del club ducale di non privarsi di tutti i talenti che si sono messi in mostra quest'anno: "I «gioielli» del Parma piacciono a tanti club di serie A però, allo stesso modo, la linea dell'ad Cherubini è stata chiara fin dall'inizio: tra i giocatori maggiormente richiesti, partiranno solo Bonny e Sohm, considerati alla fine del loro ciclo in maglia gialloblù, ma non i vari Suzuki, Leoni, Bernabé, Circati e Keita che, a meno di offerte irrinunciabili, resteranno almeno un'altra stagione in Emilia", spiega il quotidiano che riferisce che è quanto ribadito alla Fiorentina che ci ha provato per Bernabe.