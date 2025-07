“le indiscrezioni che vorrebbero Suzuki al West Ham e Leoni conteso da Inter e Milan con la Juventus alla finestra, sembrano in fase ancora più embrionale. Altre indiscrezioni, di ambienti vicini a Collec-chio, parlano di nessun contatto con questi club per i due giocatori. La sensazione è che, anche in questo caso, di fronte a proposte «irrinunciabili», le trattative si possano avviare. Ma per ora di proposte alla società crociata non ne sono arrivate, ne direttamente ne indirettamente”, scrive La Gazzetta di Parma.