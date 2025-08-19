L'albanese sta trovando una sistemazione in Serie A a poche settimane dalla fine della sessione estiva di mercato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 09:16)

Kristjan Asllani è tornato più che mai d'attualità per il Bologna. Quella che sembrava soltanto una voce di mercato di diverse settimane fa, si è trasformata in trattativa più che concreta. La chiusura, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti imminente. Cosa è successo e cosa serve ancora? Lo spiega il quotidiano in edicola questa mattina. Si legge infatti:

"Inseguito da tempo – almeno un mese e mezzo – lungo un percorso da montagne russe che è partito da richieste mozzafiato fino ad arrivare a finestre che si sono aperte due giorni fa. Non spalancate, per ora. Ecco Kristjan Asllani a un passo dal Bologna, l’elemento che a Vincenzo Italiano piace dalla prima ora (quindi all’Empoli) e che dall’Inter forse uscirà in maniera definitiva dopo tre anni.

La maratona che avvicina l’italo-albanese è nata dalla richiesta interista molto spiazzante («vogliamo 18 milioni») fino all’apertura di ieri: 10 milioni per la cessione definitiva e una pesante percentuale sulla futura rivendita (40%) che possa portare l’affare, nel giro di qualche anno, a una somma totale ben più alta che, pur se impronosticabile, ora come ora si aggira sui 15 milioni. Il giocatore voleva una squadra in cui potesse giocare ancora le Coppe: manca poco.

Già dieci giorni fa era emerso il nome del nazionale albanese: perché per Miller l’Udinese era in vantaggio e i costi, dilatati nel tempo, sarebbero arrivati ben oltre i 6 milioni di sterline; poi la pista Mandragora; quindi Nicolussi Caviglia, sul quale però si sono fiondati altri club in Italia. Morale: l’idea della primissima è così tornata a galla, perché il “file” Asllani venne messo fra i primi della lista già a giugno, per poi essere congelato dopo la richiesta-monstre dell’Inter.

Per il giocatore, il Bologna ha l’idea di emolumenti che partono da 1,5 milioni di euro a salire, contratto fino al 2029. Il problema è che il regista vorrebbe partire da 2 milioni di euro, che è il tetto fissato da Saputo. Il club vorrebbe partire da meno, per poi aggiungere un anno in più di opzione e far raggiungere all’albanese quella cifra. Ieri sera Inter e Bologna erano vicine, Bologna e giocatore meno di ieri mattina.