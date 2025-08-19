Benjamin Pavard, come detto, potrebbe salutare l'Inter negli ultimi giorni di mercato. Per lui, oltre che dall'Arabia e dal Galatasaray, si è palesato l'interesse di Lille e Marsiglia per un ritorno a casa che non è affatto da escludere nella stagione che ci traghetterà verso il Mondiale. Ma gli interessati al difensore francese sono avvisati: il cartellino del prezzo parla chiaro. Spiega la Gazzetta dello Sport:

"Quel che è certo è che in viale della Liberazione non sono disposti a svendere il loro difensore: nei piani dell’Inter, la cessione di Pavard dovrebbe garantire una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni. Denaro che servirà a coprire la spesa per un nuovo difensore (che potrà arrivare prima dell’addio del francese). Solet dell’Udinese resta il preferito rispetto a Badé del Siviglia, anche perché al momento è più semplice da raggiungere (su Badé c’è anche il Leverkusen)".