C'è una squadra intera di giocatori della Serie A in scadenza che potrebbero lasciare le loro squadre a partire dal primo gennaio perché i loro contratti sono a scadenza nel giugno 2025. A Skysport ne hanno fatto un undici ideale per parlare delle questioni di mercato in sospeso con i rinnovi ancora sul tavolo e addii già certi.

Meret, portiere del Napoli, è in trattativa con il club per la sua permanenza. Difficile quella dell'ex capitano rossonero al Milan: di Calabria si parla in chiave Como. Biraghi è fuori dai progetti della Fiorentina di Palladino. Per Paredes si lavorerà ad un nuovo contratto: è essenziale per Ranieri. Anche per Anguissa si parla di rinnovo.