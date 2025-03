Simone Inzaghi l'ha detto chiaramente: questa Inter punta a vincere tutto. La vittoria di Bergamo testimonia come la concentrazione dei nerazzurri sia massima anche in campionato, dove è arrivato un successo importantissimo in chiave scudetto. Ma a giugno la squadra affronterà un altro importante impegno come il Mondiale per Club. Appuntamento a cui l'Inter vuole arrivare preparata, anche con qualche nuovo innesto. Se appena possibile sarà ratificato l'acquisto di Sucic, i nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbero contare per la competizione anche su Carboni ed Esposito: