In scadenza di contratto nel 2026, Ilkay Gundogan potrebbe lasciare il Manchester City in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il centrocampista turco sarebbe stato proposto anche a Juventus e Inter:

"Il campione tedesco, infatti, è in uscita dal Manchester City, al quale è legato fino al 2026. Lo stipendio elevato rappresenta un problema, ma il classe 1990 potrebbe accettare di spalmarlo su un biennale pur di venire in Italia".

"Una sorta di “last dance” stile Modric, tanto per fare un esempio. Per questo Gundogan ha già dato la sua disponibilità alla Juve, che ha preso appunti che al momento non sembra però orientata ad accelerare, nonostante l’ex Barça possa liberarsi a titolo gratuito o quasi. Dopo aver giocato in Bundesliga, Liga e Premier, infatti, a Ilkay manca solo la Serie A, motivo per cui ha dato mandato ai suoi agenti di capire eventuali soluzioni (è stato proposto anche all’Inter)".