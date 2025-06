"Il blitz londinese di Piero Ausilio non avrà portato risultati sul fronte Fabregas, però potrebbe aver dato i suoi frutti per quanto concerne Rasmus Hojlund. Il ds nerazzurro, infatti, ha individuato da tempo il 22enne danese come primo rinforzo per l'attacco del futuro che necessiterà di avere una terza punta all'altezza dei due titolari, Lautaro e Thuram. Ausilio ha sondato il terreno per capire la fattibilità di un'operazione in prestito con diritto di riscatto nel 2026 e non ha ricevuto dei "no". Anche perché lo United terrà con sé Zirkzee e sul mercato acquisterà un nuovo "9" titolare. Ovviamente il ds nerazzurro si è mosso avendo ottenuto l'ok da parte dell'entourage di Hojlund e ora l'Inter viene data in pole", scrive Tuttosport.

"A Milano ci sarà un rimescolamento nel reparto offensivo. Certi di restare solo i due titolari, andranno via Arnautovic, Correa (sarà al Mondiale per club col Botafogo) e probabilmente Taremi, per cui si aspettano offerte. Da capire il destino di Pio Esposito che a causa di un leggero infortunio muscolare non potrà prendere parte all'Europeo Under 21, ma verrà aggregato alla squadra che la prossima settimana volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per club. È comunque probabile che il giovane gioiello, reduce da un'ottima annata allo Spezia, venga poi ceduto in prestito a una squadra di Serie A che gli garantisca spazio e minuti per completare il proprio percorso di crescita prima di tornare ad Appiano in pianta stabile. Chissà che una possibile soluzione, anche per Valentin Carboni, non possa essere quel Parma da cui arriverà Chivu e da dove l'Inter vorrebbe prendere alcuni giocatori per rinforzarsi", aggiunge il quotidiano.