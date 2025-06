"I soldi, certo. Ma da stasera anche il prestigio. Ottavo di finale del Mondiale per Club: contro il Fluminense l’Inter si gioca un posto a un tavolo non solo per ricchi, anche se semplicemente vincere, varrebbe altri 12,5milioni, da sommare ai33 raccolti fin qui. Ovvio però che ci sia dell’altro. Per Chivu un gran biglietto da visita per l’ingresso nel mondo dei grandi, per Lautaro&Co una piccola rivincita dopo le disgrazie di maggio. E la conferma che l’Inter non era arrivata a Monaco per caso. È sempre stanca, certo. Ma se la partita col River non ha ingannato per colpa del River, sta meglio ora di quando 2settimane fa è sbarcata in America". Così il quotidiano Il Giornale parla della prossima gara al Mondiale per Club dell'Inter, quella in programma quest'oggi, quando in Italia saranno le 21.