Inter, addio a Pavard? Sente il richiamo di casa: in Ligue 1 due piste per lui

Il francese potrebbe lasciare Appiano Gentile dopo due stagioni per tornare in Francia nell'anno che porta al Mondiale

Daniele Vitiello Redattore/inviato 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 09:02)

L'Inter potrebbe presto accelerare anche sul mercato in uscita. I nerazzurri hanno intenzione di mettere a segno un paio di colpi importanti in entrata e per farlo servirà un po' di margine ancora dalle cessioni. Una di queste, un po' a sorpresa, potrebbe essere quella di Benjamin Pavard, la cui posizione è tutt'altro che salda a questo punto ad Appiano Gentile. Si legge anche sulla Gazzetta dello Sport:

"Più scorrono i giorni, più cresce il richiamo di casa per Benjamin Pavard. All’interesse del Lilla si è aggiunto nelle ultime ore quello del Marsiglia di Roberto De Zerbi e si allarga di conseguenza anche il club delle pretendenti per il difensore in uscita dall’Inter. Oltre alle due squadre di Ligue 1, infatti, ci sono Galatasaray e Neom. Quest’ultima pista sembra destinata a rimanere sullo sfondo, perché nonostante gli arabi siano pronti a offrire un ingaggio ricco, Pavard sarebbe orientato a chiudere la porta.

Troppo importante continuare a giocare in Europa nella stagione che condurrà al Mondiale. E allora occhio ai movimenti proprio in Ligue 1, campionato lasciato da Pavard ormai nove anni fa, prima di traslocare allo Stoccarda e poi al Bayern, per vincere tutto. Il Lilla, la squadra dove Benji è cresciuto e ha debuttato da professionista, è una pista calda ma non va sottovalutato il Marsiglia. Se non altro perché De Zerbi e i suoi giocheranno la prossima Champions e offrirebbero al 29enne nerazzurro la possibilità".