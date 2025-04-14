Aleksandar Stankovic vuole essere più di un figlio d'arte. Ha preso in mano la sua carriera e, attraverso il duro lavoro, sta provando a emergere. L'esperienza in prestito al Lucerna sta servendo per mettersi in mostra, come accaduto ieri col bel gol su punizione contro lo Young Boys. Cosa gli riserverà il futuro? Se lo chiede anche Calciomercato.com, che spiega:

"L’Inter lo osserva e pianifica il futuro, in viale della Liberazione saranno felici di versare il controriscatto nelle casse del Lucerna, un contributo che vale al club svizzero come una valorizzazione per aver consentito a Stankovic di giocare con continuità e fare esperienza.

Nel frattempo dalla Germania qualche club si sta informando, il ragazzo piace allo Stoccarda, ma non solo. In Italia c’è lo Spezia che ha mosso i primi passi, così come il Venezia. Di sicuro c’è che l’Inter non è disposta a perdere il controllo del cartellino di Stankovic e che si ragiona circa l’eventualità di portare il calciatore negli Stati Uniti, per il Mondiale per Club.

Sì vedrà se l’idea prenderà quota, ma prima sarà necessario capire se qualche centrocampista dell’attuale rosa nerazzurra lascerà Milano, visto che in caso contrario il reparto potrà già contare sui 6 elementi attualmente a disposizione più Sucic, che si aggiungerà a giugno. L’Inter porterebbe in USA Stankovic solo se convinta di potergli dare la giusta vetrina, in caso contrario si lavorerà immediatamente sulla sua uscita, che al massimo sarà un arrivederci".