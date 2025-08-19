Inter, altra uscita in preventivo? Ipotesi Arabia per alleggerire il bilancio

Il mercato in uscita dell'Inter potrebbe regalare sussulti inattesi negli ultimi giorni della finestra estiva. Oltre ai nomi più chiacchierati, potrebbe prendere quota l'ipotesi di una separazione di cui non si è parlato più di tanto finora. La notizia arriva dal Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Zielinski, dopo essere stato condizionato dai guai fisici nel suo primo anno a Milano, potrebbe partire in caso di offerte adeguate dopo essere arrivato a parametro zero l’estate scorsa. L’ex Napoli non ha inciso come ci si aspettava ed è finito sulla lista degli esuberi in questa sessione di mercato. Sullo sfondo potrebbe concretizzarsi qualcosa in Arabia Saudita, permettendo all’Inter di sgravarsi di un ingaggio pesante e alleggerire il bilancio.