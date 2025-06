Il canale satellitare fa il punto sulle trattative in piedi in casa nerazzurra in vista della prossima stagione e viste le difficoltà che ci saranno al Mondiale

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 16:53)

Per l'Inter il problema dell'immediato è l'attacco. Cristian Chivu ha a disposizione per il Mondiale per Club Lautaro Martinez e Thuram, ma non c'è Taremi che come è noto è rimasto bloccato in Iran dopo l'attacco preventivo di Israele al Paese e la conseguente chiusura dello spazio aereo.

Dietro ai due attaccanti titolari, visti gli addii di Arnautovic e Correa, ci sono solo i fratelli Esposito. Sebastiano che arriva dall'esperienza in prestito all'Empoli e Francesco Pio "che rappresenta il futuro dell'Inter e del calcio italiano è fermo ai box e rientrerà forse per l'ultima partita del girone". Anche il nuovo allenatore dovrà quindi forzare i due attaccanti titolari perché l'attacco è rimaneggiato.

Due profili Questi problemi in attacco possono essere indicativi rispetto al futuro nerazzurro. L'Inter dovrà intervenire sul mercato proprio in quel reparto. Così Matteo Barzaghi a Skysport ha riferito: «Si sta lavorando su due profili in particolare. Al netto dei discorsi su Pio Esposito, sul quale si ragionerà se mandarlo in prestito oppure se trattenerlo fin da subito in prima squadra, si pensa Bonny del Parma, che ha già fatto bene con Chivu, e l'Inter sta già parlando col club ducale, potrebbe essere una carta da giocare come alternativa a Thuram per potenza, velocità ed esplosività».

«E si pensa poi a Hojlund del Manchester United, che ha già avuto un'esperienza in Serie A con l'Atalanta. Non ha brillato, ha segnato 10 gol, 26 in due anni ed è a caccia di rivincita. L'Inter potrebbe quindi migliorare consistentemente l'attacco per la prossima stagione», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)