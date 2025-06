CorSport: “Per Bonny garantisce Chivu. Hojlund? Ecco il piano dell’Inter. E Taremi…”

L'Inter deve intervenire pesantemente in attacco e gli obiettivi sono due: Bonny del Parma e Hojlund dello United

Matteo Pifferi Redattore 19 giugno - 13:00

L'Inter vista contro il Monterrey ha mostrato come sia necessario investire in maniera pesante ed importante in attacco. Dietro a Lautaro e Thuram, infatti, già nel corso della stagione il backup ha latitato e, per gestire al meglio la nuova annata, serviranno rinforzi.

"L’esordio di Chivu ha confermato come l’Inter non possa permettersi di restare senza valide alternative alla coppia Lautaro-Thuram. Tanto più con il francese in queste condizioni: oltre la stanchezza, c’è un affaticamento muscolare che lo fa essere in dubbio per la sfida contro gli Urawa Reds, mentre c’è margine per riavere Pio Esposito. La dirigenza nerazzurra ne è consapevole ed è già all’opera per rinforzare il reparto offensivo. I nomi sono quelli noti: Hojlund e Bonny", scrive il Corriere dello Sport che poi entra nel dettaglio:

"Il primo è più pronto e sarebbe l’ideale per fare il terzo uomo. Per il secondo garantisce Chivu, ma è comunque un elemento che ha ancora bisogno di crescere e maturare. Alla luce di quanto sono ormai avanzati i discorsi con il Parma - valutazione sui 25 milioni, da limare attraverso bonus e una contropartita tecnica - e con il suo entourage, sarebbe sorprendente se Bonny non sbarcasse alla Pinetina. Il francese, però, non può bastare. E l’Inter, infatti, farà di tutto sia per piazzare Taremi sia per convincere il Manchester United a lasciar andare Hojlund con la formula del prestito con diritto, o obbligo condizionato, di riscatto"