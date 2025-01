L’Inter sta valutando attentamente la questione Buchanan, il canadese è rientrato da un lungo infortunio ma finora non è mai entrato seriamente nel giro delle rotazione e ciò non gli ha consentito di recuperare al 100%. Buchanan è fuori ritmo e fuori condizione, in questo momento poco utile alla causa e tutto lascia pensare che per lui sarebbe meglio andare altrove.