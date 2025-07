Primo giorno di raduno in casa Inter e nuovo incontro tra i dirigenti nerazzurri e Cristian Chivu che stanno lavorando in sintonia in vista della nuova stagione. Alla fine della giornata dedicata ai test fisici dei calciatori rientrati dalle vacanze, l'allenatore insieme allo staff tecnico e al management si sono trattenuti nella sede del ritiro nerazzurro.

"La dirigenza ha lavorato a stretto contatto con il nuovo allenatore per definire i prossimi passaggi di mercato. Tra i temi principali sul tavolo c'è anche la trattativa per Ademola Lookman. Per ora tutto fermo nel weekend, ma l'Inter si prepara al rilancio: è infatti previsto un nuovo contatto all'inizio della settimana con l'Atalanta", spiegano a Skysport. Non solo il lavoro sul campo ma Chivu sta lavorando anche alle questioni di mercato per rinforzare la sua rosa.