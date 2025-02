L'Inter si appresta a vivere un finale di stagione da grande protagonista. In corsa su tutti i fronti, la squadra nerazzurra punta a far bene in ogni competizione. Ma alla fine della stagione, con il Mondiale per Club come ciliegina, l'Inter vivrà una sorta di rivoluzione tecnica. Una rinfrescata alla rosa profonda. Ne è convinto anche il Corriere dello Sport.

"In ogni caso, il prossimo mercato tornerà a vedere un’Inter particolarmente attiva. Si interverrà in tutti i reparti, procedendo sulla linea di un ringiovanimento della rosa. Il prossimo anno non ci saranno Arnautovic e Correa, che hanno il contratto in scadenza e a cui non verrà proposto un rinnovo, seppure, per quanto riguarda l’austriaco, l’Inter avrebbe un’opzione per prolungare. Significa che alla Pinetina arriverà almeno un nuovo attaccante. Ancora da individuare un obiettivo preciso, ma ragionando sulle necessità servirebbe un elemento dotato di uno contro uno e dribbling", sottolinea il quotidiano.