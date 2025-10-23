Il club nerazzurro, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe interessato al centrale che non rinnoverà col Crystal Palace e che è nel mirino di altri grandi club

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 21:16)

Nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse dell'Inter per Marc Guéhi, centrale inglese classe 2000 del Crystal Palace che ha deciso di non rinnovare e si libererà a parametro zero alla fine di questa stagione. Secondo le indiscrezioni arrivate dal canale svizzero di Skysport, i dirigenti nerazzurri avrebbero avviati i contatti con l'entourage del calciatore. ù

In Germania però raccontano che chi cura i suoi intessi, Stipic, avrebbe incontrato il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Erberl. Secondo il giornalista di Skysport De, Florian Plettenberg, nei giorni scorsi a Monaco, il dirigente avrebbe incontrato l'agente del calciatore. Il club tedesco quindi è "pienamente coinvolto nella corsa perché Guéhi è destinato a lasciare il club inglese a parametro zero", spiega il giornalista. Anche Real e Liverpool sono in corsa per il giocatore.

Non si tratta dell'unico obiettivo del Bayern che pensa anche "a Nico Schlotterbeck e insieme a Guehi sono bersagli del ds se Dayot Upamecano decida di non rinnovare il suo contratto o se Min-jae Kim venisse venduto".