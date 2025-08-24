Manca sempre meno alla chiusura del mercato e per questo non è facile trovare gli incastri giusti, ma l'Inter potrebbe ancora regalare qualche guizzo. Uno in particolare, per completare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu. I nerazzurri in questo momento, secondo il Corriere dello Sport, stanno cercando un calciatore giovane ma di grande prospettiva, non è escluso però che nei prossimi giorni qualcosa possa cambiare. Il quotidiano spiega il perché:
calciomercato
Inter, cosa può sbloccare l’arrivo di un altro big. C’è già un’idea sul taccuino
"Lo scenario cambierebbe obbligatoriamente nel caso in cui arrivasse un’offerta da almeno 20 milioni per Pavard e il diretto interessato accettasse di fare le valigie. Una possibilità del genere l’avrebbe solo il Neom, ma il francese vuole restare in Europa nella stagione che porta al Mondiale.
A meno di assalti dell’ultimo minuto di altri club, dunque, restano solo Galatasaray e Marsiglia, mentre il Lilla, per bocca del presidente Letang («ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare»), si è tirato fuori. Un addio di Pavard, evidentemente, andrebbe coperto da un difensore pronto e di valore assoluto, non certo un baby. A quel punto, con ancora più risorse a disposizione, l’eccezione sarebbe inevitabile o quasi. E allora, senza nulla ancora di concreto, un’idea potrebbe essere Upamecano del Bayern, che ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è un classe ’98. Di sicuro piace più lui di Kim".
