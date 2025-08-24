Inter, cosa può sbloccare l’arrivo di un altro big. C’è già un’idea sul taccuino

Manca sempre meno alla chiusura del mercato e per questo non è facile trovare gli incastri giusti, ma l'Inter potrebbe ancora regalare qualche guizzo. Uno in particolare, per completare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu. I nerazzurri in questo momento, secondo il Corriere dello Sport, stanno cercando un calciatore giovane ma di grande prospettiva, non è escluso però che nei prossimi giorni qualcosa possa cambiare. Il quotidiano spiega il perché:

A meno di assalti dell’ultimo minuto di altri club, dunque, restano solo Galatasaray e Marsiglia, mentre il Lilla, per bocca del presidente Letang («ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare»), si è tirato fuori. Un addio di Pavard, evidentemente, andrebbe coperto da un difensore pronto e di valore assoluto, non certo un baby. A quel punto, con ancora più risorse a disposizione, l’eccezione sarebbe inevitabile o quasi. E allora, senza nulla ancora di concreto, un’idea potrebbe essere Upamecano del Bayern, che ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è un classe ’98. Di sicuro piace più lui di Kim".