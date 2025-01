Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Parigi potrebbe continuare a essere protagonista del mercato estivo, con il nome di Gianluigi Donnarumma che torna a far sognare l’Italia.

Il portiere della Nazionale italiana, attualmente in forza al Paris Saint-Germain con un contratto valido fino al 2026, sarebbe desideroso di un ritorno in Serie A. Dopo aver iniziato la sua quarta stagione in Ligue 1, le voci su un possibile interesse da parte dell’Inter si fanno sempre più insistenti.