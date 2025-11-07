TS – Inter, due opzioni nel mirino per il gioco alto di Chivu

L'Inter di Chivu e il baricentro alto. Il quotidiano TuttoSport parla della scelta dell'allenatore nerazzurro di impiegare Yann Bisseck in diverse occasioni. "Rispetto alla squadra di Inzaghi, questa Inter ha il baricentro più alto e i difensori centrali hanno meno protezione dai centrocampisti, questo significa che se la devono cavare giocando spesso a campo aperto e Bisseck è l’unico ad avere gamba per fare quel tipo di gioco: ha fisico ed è veloce", si legge.