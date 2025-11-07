TS – Inter, due opzioni nel mirino per il gioco alto di Chivu

L'Inter di Chivu e il baricentro alto. Il quotidiano TuttoSport parla della scelta dell'allenatore nerazzurro di impiegare Yann Bisseck in diverse occasioni. "Rispetto alla squadra di Inzaghi, questa Inter ha il baricentro più alto e i difensori centrali hanno meno protezione dai centrocampisti, questo significa che se la devono cavare giocando spesso a campo aperto e Bisseck è l’unico ad avere gamba per fare quel tipo di gioco: ha fisico ed è veloce", si legge.
Il quotidiano parla della figura di Bisseck, della linea a quattro come obiettivo dell'allenatore e di due giocatori a cui si pensa per questo suo piano
E per questo l'Inter, stando al quotidiano, ha messo nel mirino due giocatori di quel tipo. "Posto che risolva i problemi legati alle vicende extracalcistiche che lo hanno riguardato - l’Inter ha messo bene al centro del mirino Oumar Solet e - come possibile alternativa - Joel Ordonez del Bruges, altro centrale molto “europeo” nell’interpretazione del ruolo. Questo anche perché obiettivo dell’allenatore sarà arrivare alla difesa a quattro, sistema di gioco che permette una miglior copertura del campo", spiega il quotidiano sportivo.
(Fonte: TS)
