Stando a quanto sostiene il quotidiano torinese il dirigente avrebbe provato a sondare il terreno con l'Inter per Francesco Pio Esposito . Il calciatore, che è infortunato ma è con l'Inter per il Mondiale per Club, è un asset importante per il club nerazzurro. "Il Toro ha cercato di aprire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma finora ha però trovato un muro da parte dei nerazzurri che vogliono mantenere il controllo sul cartellino del centravanti", si legge sul giornale.

Valutazione

"Chivu avrà però la possibilità di valutarlo e non si può escludere del tutto l’ipotesi di una permanenza a Milano della punta. Il Torino continua a monitorare la situazione nel caso in cui l’Inter apra alla cessione, come abbiamo detto in precedenza, però Vagnati ha iniziato a muoversi anche per Simeone. L’argentino, che alla corte di Antonio Conte è chiuso da Romelu Lukaku, è in uscita dal Napoli", conclude il quotidiano sull'attacco dei granata.