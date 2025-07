L'aggiornamento dopo il faccia a faccia di ieri pomeriggio in viale della Liberazione tra Ausilio e il procuratore del difensore

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 10:02)

Giovanni Leoni è un altro nome sicuramente in cima alla lista dei desideri dell'Inter. Lo conosce bene la dirigenza, lo ha apprezzato Chivu a Parma e sarebbe sicuramente felice di riaverlo a disposizione. Ma bisognerà lavorare per trovare il margine per un affondo importante nei confronti del difensore del Parma. Dal Corriere dello Sport arriva intanto un aggiornamento sul tema dopo l'incontro in sede di ieri pomeriggio:

"Se la priorità è Lookman, l’Inter, comunque, non abbandona Leoni. Tanto che ieri il suo agente, Crnjar, ha fatto un blitz in sede. E’ stata l’occasione per ribadire l’interesse nerazzurro e per tenere salda la presa. Il gioiello del Parma, infatti, è oggetto anche dei desideri di Milan e Juventus, ma pure della Premier, in particolare del Liverpool sono arrivati segnali.

I dirigenti interisti hanno chiesto di essere aggiornati di qualsiasi evoluzione, in modo poi da poter agire di conseguenza. Resta un affare complicato perché la società emiliana vorrebbe trattenere il difensore per un’altra stagione, in modo da venderlo ad una cifra ancora più alta. Altrimenti, per lasciarlo andare subito, non chiede meno di 35 milioni. Con i 40 stanziati per Lookman, l’Inter non ha disposizione quella cifra, ma potrebbe raccogliere un tesoretto adeguato attraverso la cessione degli esuberi e poi tentare l’affondo".