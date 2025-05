Per Luis Henrique, esterno del Marsiglia, la trattativa sembra in dirittura d'arrivo, ma il laterale non sarà l'unico acquisto dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 10:31)

Per Luis Henrique, esterno del Marsiglia, la trattativa sembra in dirittura d'arrivo, ma il laterale non sarà l'unico acquisto dell'Inter della prossima stagione. Si cercano rinforzi anche per il reparto offensivo.