Inamovibile. È questo oggi lo status di Manu Koné nella Roma di Gian Piero Gasperini. A confermarlo è stato lo stesso tecnico della Roma in occasione della conferneza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter.

Il francese farà coppia con Cristiante, in un tandem ormai collaudato. E pensare che l’Inter poteva essere la squadra di Koné. Lui in estate aveva strizzato l’occhio in estate sperando che la trattativa decollasse.

“Quella porta, però, è rimasta socchiusa, e l’esigenza di concretizzare a giugno delle plusvalenze, soprattutto se la Roma non dovesse centrare la Champions e se non riuscisse a ottenere la cifra sperata dal nuovo sponsor di maglia, potrebbe di nuovo essere spalancata. Il Psg lo segue, l’Inter non ha mai smesso di apprezzare le sue doti da mediano moderno”.