FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter non molla Koné, la Roma deve vendere: lui aveva strizzato l’occhio, in estate…

calciomercato

L’Inter non molla Koné, la Roma deve vendere: lui aveva strizzato l’occhio, in estate…

L’Inter non molla Koné, la Roma deve vendere: lui aveva strizzato l’occhio, in estate… - immagine 1
I nerazzurri ci avevano provato in estate, ma potrebbero tornare alla carica l'anno prossimo: fissato il prezzo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Inamovibile. È questo oggi lo status di Manu Koné nella Roma di Gian Piero Gasperini. A confermarlo è stato lo stesso tecnico della Roma in occasione della conferneza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter.

Il francese farà coppia con Cristiante, in un tandem ormai collaudato. E pensare che l’Inter poteva essere la squadra di Koné. Lui in estate aveva strizzato l’occhio in estate sperando che la trattativa decollasse.

L’Inter non molla Koné, la Roma deve vendere: lui aveva strizzato l’occhio, in estate…- immagine 2
Getty Images

E chissà che - come sottolinea il Corriere dello Sport - la trattativa non possa riaprirsi la prossima estate.

“Quella porta, però, è rimasta socchiusa, e l’esigenza di concretizzare a giugno delle plusvalenze, soprattutto se la Roma non dovesse centrare la Champions e se non riuscisse a ottenere la cifra sperata dal nuovo sponsor di maglia, potrebbe di nuovo essere spalancata. Il Psg lo segue, l’Inter non ha mai smesso di apprezzare le sue doti da mediano moderno”.

L’Inter non molla Koné, la Roma deve vendere: lui aveva strizzato l’occhio, in estate…- immagine 3
Getty Images

Per strappare Koné alla Roma serve una proposta da almeno 55 milioni di euro.

Quel "contatto" ammesso dal ds Ausilio nell’intervista di ieri al Corriere dello Sport nella prossima estate potrebbe diventare una trattativa se la Roma dovesse far ricorso alle plusvalenze per rispettare gli impegni Uefa.

Stasera Manu Koné e l’Inter saranno avversari, domani chissà…

Leggi anche
Di Marzio: “Bisseck? Ecco quanto lo valuta l’Inter e lo scenario. Via da Milano solo...
Romano: “Ausilio, Al-Hilal ha insistito ma focus è sull’Inter. Per il 2026 lavora...

© RIPRODUZIONE RISERVATA