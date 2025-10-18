Inamovibile. È questo oggi lo status di Manu Koné nella Roma di Gian Piero Gasperini. A confermarlo è stato lo stesso tecnico della Roma in occasione della conferneza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter.
calciomercato
L’Inter non molla Koné, la Roma deve vendere: lui aveva strizzato l’occhio, in estate…
Il francese farà coppia con Cristiante, in un tandem ormai collaudato. E pensare che l’Inter poteva essere la squadra di Koné. Lui in estate aveva strizzato l’occhio in estate sperando che la trattativa decollasse.
E chissà che - come sottolinea il Corriere dello Sport - la trattativa non possa riaprirsi la prossima estate.
“Quella porta, però, è rimasta socchiusa, e l’esigenza di concretizzare a giugno delle plusvalenze, soprattutto se la Roma non dovesse centrare la Champions e se non riuscisse a ottenere la cifra sperata dal nuovo sponsor di maglia, potrebbe di nuovo essere spalancata. Il Psg lo segue, l’Inter non ha mai smesso di apprezzare le sue doti da mediano moderno”.
Per strappare Koné alla Roma serve una proposta da almeno 55 milioni di euro.
Quel "contatto" ammesso dal ds Ausilio nell’intervista di ieri al Corriere dello Sport nella prossima estate potrebbe diventare una trattativa se la Roma dovesse far ricorso alle plusvalenze per rispettare gli impegni Uefa.
Stasera Manu Koné e l’Inter saranno avversari, domani chissà…
